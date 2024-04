Inchiesta a Casa Milan, la Gazzetta: "A breve gli interrogatori della Procura"

Poco meno di un mese fa la Guardia di Finanza perquisiva a sorpresa gli uffici di Casa Milan all'interno di un'indagine aperta dalla Procura di Milano sulla compravendita del Milan - in particolare il passaggio di proprietà dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale - che ha portato a essere iscritti sul registro degli indagati sia il vecchio che il nuovo amministratore delegato rossonero, Ivan Gazidis e Giorgio Furlani. I due sono accusati di "ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". In altre parole si accusa Gazidis e Furlani di aver omesso o dichiarato il falso sul passaggio di proprietà rossonero in documenti ufficiali.

Il procuratore federale Giuseppe Chinè, qualche settimana fa ha acquisito una parte della documentazione scaturita dalle prime indagini e ora sarebbe in contatto con i PM lombardi per avere qualche carta in più: a oggi ha ricevuto solo 12 pagine relative alla perquisizione ma vorrebbe qualcosa di più dettagliato. La vera notizia, però, è che a breve il procuratore procederà con gli interrogatori a Gazidis e Furlani, iscritti come detto nel registro degli indagati e sentirà la loro versione dei fatti.