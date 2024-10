Inchiesta curve, il CorSport e le accuse della procura: "L'Inter di fatto finanziava gli ultrà infiltrati nel club"

Continua a tenere banco in questi giorni l'inchiesta sulle curve di Inter e Milan. Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre in prima pagina con le accuse della procura: "L'Inter di fatto finanziava gli ultrà infiltrati nel club". Secondo la ricostruzione dei pm "è stato utilizzato ogni strumento per fare pressione sulle società". Intanto i tifosi arrestati non rispondono davanti al magistrato.

La Procura di Milano, nella richiesta di custodia cautelare relativa ai 19 arresti, scrive: "Ciò significa che FC Inter, quando si rapporta con Ferdico e in particolare cede alle pressioni di questo per ottenere altri biglietti, di fatto finanzia soggetti indagati per i reati meglio indicati. Il problema per FC Internazionale pare porsi soprattutto sotto un profilo organizzativo: si tratta infatti di rimuovere quelle 'situazioni tossiche' che hanno creato l’humus favorevole perché un ambito imprenditoriale sportivo si trasformasse, in fin dei conti, in occasione di illecito, non potendosi certo pensare che il quadro delineato possa essere spiegato facendo esclusivamente riferimento alla personalità perversa di singole persone".