Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio in prima pagina a Zanardi, vittima ieri di un terribile incidente. "No, Alex no!", titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, che poi aggiunge: "Il 53enne campione ha perso il controllo della sua handbike durante una gara in Val d’Orcia ed è finito contro un camion. Operato alla testa: lotta per la vita".