Incontro positivo. Tuttosport: "Milan: sì a Glasner con o senza Rangnick"
Il nome di Oliver Glasner sta prendendo sempre più quota dalle parti di Casa Milan, complice anche l'incontro avvenuto ieri sera tra il tecnico austriaco, il suo entourage e la proprietà rossonera. Nel corso della cena si è parlato del più e del meno, presentando ovviamente - ma soprattutto - all'ex Palace il progetto che hanno in mente Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per permettere al Diavolo di ripartire.
Al momento Glasner non ha ancora dato disponibilità a sedersi sulla panchina rossonera, nel senso che nell'incontro di ieri non è stato raggiunto nessun accordo, ma quanto meno è stato positivo. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato: "Milan: sì a Glasner con o senza Rangnick", a conferma del fatto che l'austriaco è piaciuto tanto al punto che si starebbe pensando ad un suo ingaggio a prescindere da quello del dirigente tedesco, sui principale sponsor.
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