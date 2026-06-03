Incontro positivo. Tuttosport: "Milan: sì a Glasner con o senza Rangnick"

vedi letture

Il Milan ieri sera ha avuto un incontro con Oliver Glasner, oggi principale candidato alla panchina rossonera.

Il nome di Oliver Glasner sta prendendo sempre più quota dalle parti di Casa Milan, complice anche l'incontro avvenuto ieri sera tra il tecnico austriaco, il suo entourage e la proprietà rossonera. Nel corso della cena si è parlato del più e del meno, presentando ovviamente - ma soprattutto - all'ex Palace il progetto che hanno in mente Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per permettere al Diavolo di ripartire.

Al momento Glasner non ha ancora dato disponibilità a sedersi sulla panchina rossonera, nel senso che nell'incontro di ieri non è stato raggiunto nessun accordo, ma quanto meno è stato positivo. In merito a questo Tuttosport ha questa mattina titolato: "Milan: sì a Glasner con o senza Rangnick", a conferma del fatto che l'austriaco è piaciuto tanto al punto che si starebbe pensando ad un suo ingaggio a prescindere da quello del dirigente tedesco, sui principale sponsor.