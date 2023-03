Incroci di cuore ai sorteggi, la Gazzetta: "Comunque vada sarà derby"

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

La Gazzetta dello Sport ha individuato talmente tanti incroci di cuore tra le 8 squadre in corsa nei quarti di finale di Chmpions League che ha titolato: "Comunque vada sarà derby". Infatti, per le italiane, quasi ogni avversario potrebbe rievocare sfide passate o vecchi rapporti. Il Milan nello specifico potrebbe sfidare il Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti ma anche di Brahim Diaz, a oggi conteso tra le due squadre. Potrebbe incontrare nuovamente sul proprio percorso il Chelsea di Thiago Silva (infortunato) e in cui hanno giocato Tomori e Giroud.