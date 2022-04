Inter e Milan, il problema del gol. L'analisi del CorSport: "Lautaro in stand-by. Manca Ibra"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport analizza con un approfondimento a testa, il problema del gol che sta caratterizzando i reparti offensivi di Inter e Milan. Di seguito uno stralcio delle due analisi.

INTER - Contro il Verona ha ritrovato il gol, dopo tre giornate di astinenza, Edin Dzeko. Il bosniaco, a 36 anni, sta portando a casa nonostante tutto, un'ottima stagione, con 13 reti segnate in campionato e 17 totali. Chi invece sta faticando maggiormente è Lautaro Martinez che non riesce ad aiutare la squadra come vorrebbe. Nelle ultime 12 giornate il "toro" ha trovato la rete solo contro la Salernitana, per il resto black out. L'Intr e Inzaghi hanno bisogno di certezze e continuità, che in questo momento Lautaro non sta garantendo. Inzaghi continuerà però a puntare su di lui, anche al netto delle difficoltà degli altri attaccanti. Correa, infatti, non da garanzie fisiche, mentre Caicedo non è ancora riuscito a trovare la condizione giusta.

MILAN - Il reparto offensivo del Milan si è inceppato, basti pensare che i rossoneri non mettono a segno una rete con uno dei loro attaccanti dal 6 marzo scorso, quando Giroud entrò nel tabellino marcatori contro il Napoli. Nell'intero 2022 le reti messe a segno dagli uomini offensivi del Milan sono pochissime, e i problemi vanno riscontrati nella mancanza di apporto offensivo da parte di Diaz e Rebic, oltre a Ibrahimovic che però è stato bloccato da evidenti problemi fisici dovuti all'età. Poi c'è Leao le cui prestazioni sono sicuramente state influenzate dalla stanchezza, visti gli straordinari richiesti da Pioli al netto dell'assenza di Rebic.