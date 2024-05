Inter, intrigo sul socio di minoranza LionRock. Il CorSport: "Quand'è passato a Zhang?"

vedi letture

Nelle ultime ore, in particolare nella tarda serata di ieri, sono emerse delle ipotesi di incongruenza relativa al passaggio di proprietà dell'Inter in favore di Oaktree, fondo americano che il 22 maggio è entrato in possesso dell'Inter ai danni di Steven Zhang, presidente nerazzurro insolvente nel pagamento del finanziamento con la società americana. La questione, di cui parla oggi il Corriere dello Sport, è relativa al pacchetto di minoranza del club rappresentato dalla società veicolo LionRock.

Il Corriere dello Sport scrive così oggi: "L'intrigo del 31% di LionRock, quando è passato alla GH di Zhang?". Come detto il 22 maggio Oaktree ha escusso il pegno che deteneva su GH (Great Horizon), società veicolo lussemburghese in cima alla catena che controlla l'Inter. Di consegenza GH ha anche acquisito LionRock, società che detiene il 31,05% dell'Inter tramita la controllata ISC SpA e che fu creata da Thohir. Questa nel 2019 passò a LionRock, attraverso un veicolo basato alle Isole Cayman, LionRock Zuqiu. La domanda che ci si chiede è come sono arrivate al GH le quote della società alle Isole Cayman? L'Inter non fa nessun riferimento, se non sottolineare che il 22 maggio è stata informata di questo passaggio. L'incongruenza nasce dall'altra parte del mondo, ad Hong Kong, quando un portavoce di LionRock sottolinea che il fondo aveva smesso di essere azionista dell'Inter nel 2021, ovvero quando Oaktree aveva finanziato Zhang. Eppure sul sito di LionRock si festeggia per lo scudetto e tra le attività del portfolio viene citata la società nerazzurra. In tutto questo GH nel bilancio 2021 non fa riferimento all'acquisto di LionRock. Per gli ultimi tre anni chi era a capo di LionRock dunque? Di tutto questo non è stata fatta alcuna comunicazione.