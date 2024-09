Inter-Milan è anche Lautaro vs Morata. CorSera: "Gol fuori dal tunnel"

vedi letture

C'è grande attesa per il derby di domani sera tra Inter e Milan e per la sfida a distanza tra Lautaro Martinez da una parte e Alvaro Morata dall'altra. "Gol fuori dal tunnel" è il titolo odierno del Corriere della Sera che ricorda che l'attaccante nerazzurro è ancora a secco in questa stagione, mentre lo spagnolo dovrà trascinare il Diavolo fuori dalla crisi.

DOVE VEDERE INTER - MILAN

Data: domenica 22 settembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Zona Dazn

Web: MilanNews.it