Inter-Milan, il Corriere dello Sport titola: "DiavOlivier"

“DiavOlivier”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica in prima pagina ai vincitori della stracittadina di ieri. “Derby shock: Inter in vantaggio, poi la rimonta dei rossoneri in tre minuti”, scrive il quotidiano romano, che poi aggiunge: “Doppio Giroud, riaperta la corsa Scudetto: Milan a meno uno, gioia Pioli. Inzaghi, che ha ancora una gara da recuperare, domina e passa con Perisic, poi Maignan evita il raddoppio alla capolista. Nella ripresa il ribaltone”.