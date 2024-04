Intrigo di formazione, la Gazzetta: "Chukwueze vola: che tentazione con il Pu-Gi-Le"

All'andata del quarto di finale di Europa League contro la Roma, sei gironi fa, Stefano Pioli fu sconfitto e sorpreso tatticamente da Daniele De Rossi che spostando El Shaarawy a destra ebbe l'intuizione tattica giusta per bloccare la fascia sinistra rossonera e renderla totalmente inoffensiva. Per la gara di ritorno di domani, con il Diavolo che deve rimontare un gol di svantaggio, sarà il mister rossonero a essere chiamato in causa nel tentativo di sorprendere tatticamente il collega. E c'è una mossa che potrebbe aiutare a rendere la fase offensiva rossonera ancora più imprevedibile.

L'accorgimento tattico potrebbe riguardare Samuel Chukwueze, almeno secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport. La rosea in edicola questa mattina titola così: "Milan all'attacco, Chukwueze vola: che tentazione con il Pu-Gi-Le". Per ribaltare la Roma, il Milan dovrà rischiare e per tale ragione ci si può aspettare una squadra a trazione offensiva. Il nigeriano è in un periodo di grandissima forma e potrebbe entrare nell'attacco a quattro: Pulisic traslocherebbe sulla trequarti e in tal modo si cerca di aprire più spazio per Leao. In tutto questo Loftus-Cheek potrebbe essere arretrato nei due di centrocampo.