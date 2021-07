Isco, passi in avanti del Milan: il nodo resta l’ingaggio

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci su Isco del Real Madrid per il mercato in entrata del Milan. Qualche sondaggio con i rossoneri c’è stato: il Milan ha preso informazioni sulle condizioni economiche di un’eventuale operazione ma non è partita una trattativa. Le pretese d’ingaggio da parte dello spagnolo al momento sono proibitive. A riportarlo è il Corriere dello Sport.