Italia, le pagelle della Gazzetta: Florenzi e Tonali tra i meno colpevoli. Gigio, un gol così non si può prendere

Nelle pagelle odierne della Gazzetta dello Sport, ci sono pochissime sufficienze nelle file dell'Italia che ieri è stata eliminata dagli spareggi per i Mondiali in Qatar dalla Macedonia: gli unici 6 sono infatti stati dati a Verratti, Bastoni e Raspadori. 5,5 per il rossonero Florenzi ("uno dei meno colpevoli"), mentre mezzo voto in meno per Barella, Berardi, Pellegri e Tonali ("forse poteva entrare prima, come Pellegrini ha meno colpe di tanti altri"). 4,5 per Donnarumma ("un gol così non si può prendere"), Emerson e Jorginho. Il voto più basso (4) è stato infine dato a Immobile, Mancini e Insigne.