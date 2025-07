Jashari non si sblocca. Tuttosport: "Tare vira su Adams"

Nonostante calciatore e club stiano facendo il possibile, tra allenamenti ammutinati, rilanci e incontri con la dirigenza, l'arrivo di Ardon Jashari al Milan non intende sbloccarsi. E questo starebbe cominciando a far perdere le staffe al club rossonero, che per evitare di portare ancora troppo per le lunghe questo discorso si starebbe cominciando a guardare intorno sondando altre soluzioni.

Nel corso di queste settimane, ancora prima che il nome di Jashari finisse in cima alla lista di Tare &Co, il nome di Javi Guerra sembrava potesse essere la soluzione giusta per il centrocampo, ma qualora lo svizzero dovesse definitivamente saltare, la dirigenza rossonera avrebbe già individuato il profilo sul quale andare a puntare. Titola infatti questa mattina Tuttosport che "Tare vira su Adams", centrocampista classe 1999, americano, che nella passata stagione con la maglia del Bournemouth ha collezionato 32 presenze e 3 assist.