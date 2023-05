Juve-Milan, meno uno. La Stampa: "Il Classico della nostalgia"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domani si giocherà Juventus-Milan, gara cruciale per l'esito finale della stagione delle due squadre e con un posto Champions League in palio. La Stampa presenta la sfida così: "Il Classico della nostalgia". Il caso vuole che il confronto capiti proprio nel ventennale della Finale di Manchester vinta dai rossoneri sui bianconeri ai calci di rigore. Tante cose sono cambiate dal quel 28 maggio 2003.

La Juventus ha dovuto fare i conti in questa stagione con vicende giudiziarie che ne hanno compromesso il cammino e la lasciano tutt'oggi in una sorta di limbo. Il Milan ha vissuto un'annata molto altalenante in cui molti degli obiettivi sono stati mancati molto presto, nonostante un luminoso cammino europeo che ha portato il Diavolo in semifinale di Champions dopo 16 anni. Insomma una gara che verrà giocata in un'atmosfera diversa, per via dell'anniversario, ma che potrebbe dire tantissimo sul futuro dei due club a livello sportivo.