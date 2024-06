Juve, obiettivo Saelemaekers. Tuttosport: "Il cavaliere di Motta"

Tra le notizie di questo finale di stagione, prima che cominci ufficialmente il calciomercato, c'è anche quella secondo cui l'esterno belga di proprietà rossonera Alexis Saelemaekers non sarà riscattato dal Bologna dopo una stagione positiva in prestito con i rossoblù. La squadra emiliana avrebbe potuto spendere 10 milioni per il riscatto dal Milan ma avrebbe deciso, dopo un summit con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano, di investire su altri profili più graditi all'ex tecnico della Fiorentina. Il belga, dunque, tornerà a Milanello anche se è destinato a ripartire subito.

E questa mattina Tuttosport lo inserisce, di fatto, nella lista di mercato della Juventus. Il prossimo tecnico bianconero, manca solo l'ufficialità, sarà Thiago Motta e proprio con l'italo-brasiliano Saelemaekers quest'anno si è trovato alla grande. Il quotidiano di Torino dunque titola così: "Jolly Saelemaekers, il cavaliere di Motta". Nel sottotitolo si legge: "Con l'arrivo di Italiano, il Bologna ha deciso di non riscattare il belga: il Milan lo cederà per 10 milioni". Continua Tuttosport: "Thiago lo conosce bene: di lui apprezza l'intelligenza e la duttilità tattica".