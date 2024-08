Kalulu alla Juventus, scrive il CorSport: "L'ha sbloccata Thiago"

vedi letture

PIerre Kalulu si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Messo ai margini del progetto tecnico di Paulo Fonseca, il francese si sarebbe deciso di sposare la causa bianconera dopo giorni (intensi) di riflessioni.

L'accordo fra i due club è stato definito da tempo, mancava davvero solo l'okay del giocatore, che stando a quanto riportato questa mattina in edicola da Il Corriere dello Sport, sarebbe arrivato grazie al pressing di Thiago Motta. Scrive il quotidiano che i dubbi di Kalulu erano legati non tanto alla destinazione, ma al fatto che voleva essere acquistato subito a titolo definitivo per avere certezze immediate sul futuro per evitare poi a fine stagione di compiere il percorso inverso e ritrovarsi punto e da capo.

Decisivo, per un certo senso, Thiago Motta per l'appunto, che tramite un colloquio telefonico "ha contribuito a sbloccare la situazione e a convincerlo della bontà dell’operazione. Kalulu conosce perfettamente le regole di ingaggio - gioca chi merita e che si impegna più di altri durante la settimana, quindi nessuna posizione acquisita ma verrà premiato il merito - ed è pronto alla sfida e a giocarsi le proprie chance".

KALULU ALLA JUVENTUS: CIFRE E DETTAGLI

Kalulu si trasferirà alla Juventus con la formula del prestito oneroso a 3,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 14 milioni, più 3 milioni di bonus. C'è anche il 10% sulla futura rivendita.