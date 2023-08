Kean, smentite le voci di un'esclusione. Tuttosport: "Ma resta in vendita"

Moise Kean, negli ultimi giorni, era stato accostato come papabile nome per l'attacco del Milan. I rossoneri avevano sondato il terreno per un prestito con diritto da Torino non si sono esaltati davanti a questa proposta. Ieri le voci circa una possibile esclusione dalla rosa di Allegri per motivi disciplinari. Oggi Tuttosport recita: "Kean dribbla il giallo, ma resta in vendita. Smentite le voci di esclusione dalla rosa". La sua assenza a Udine per la prima giornata di campionato è dovuta unicamente a un problema alla tibia. Davanti a un'offerta irrinunciabile, la Juve sarebbe però disposta a cedere Kean.