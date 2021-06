Kessie, doppio impegno extra: prima l'Olimpiade, a gennaio la Coppa d'Africa

Due impegni extra per Kessie. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la nuova stagione del centrocampista ivoriano inizierà tra pochi giorni, quando volerà in Giappone per l’Olimpiade. A inizio 2022, invece, Franck lascerà Milano per il Camerun, sede della Coppa d’Africa (9 gennaio-6 febbraio per i finalisti). Nello stesso periodo il Milan perderà Bennacer, anche lui impegnato nella competizione e con l’Algeria.