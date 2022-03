Kessie e i fantasmi di Gigio e Calha. CorSport: "Nessun dramma Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

© foto di DANIELE MASCOLO

"Kessie e i fantasmi di Gigio e Calha. Nessun dramma Milan" scrive il Corriere dello Sport. Franck Kessie ha scelto il Barcellona: l'ivoriano, dopo Donnarumma e Calhanoglu, non ha trovato l'accordo per il rinnovo e andrà via a costo zero. Ma in casa Milan l'addio del centrocampista non sembra aver scalfito i rossoneri. I motivi sono tre: le esperienze non proprio fallimentari dopo gli addi di Donnarumma e Calhanoglu, "per la consapevolezza di alcuni dirigenti che di questi tempi la sicurezza dei conti di un club è più importante di un trofeo isolato vinto a costo di ingenti deficit" e infine per il crescente numero di calciatori che lasciano i club a costo zero.