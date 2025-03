L'ad al lavoro. Il CorSport: "Furlani a Dubai, vede gli sponsor. Poi il nuovo ds"

vedi letture

Giorgio Furlani sta sfruttando questa sosta per adempiere ai suoi compiti di amministratore delegato del Milan. Il dirigente rossonero è infatti al lavoro in giro per il Medio Oriente, dove un club prestigioso e rinomato come il Diavolo conta addirittura 6 milioni di tifosi.

Scrive questa mattina Il Corriere dello Sport che "Furlani a Dubai, vede gli sponsor", tra i quali Puma, MSC e Konami, che fruttano nella casse del club rossonero poco più di 70 milioni di euro a stagione. Una volta rientrato in italiana l'amministratore delegato rossonero si dedicherà ai casting per il nuovo direttore sportivo, con i soliti Igli Tare e Giorgio Paratici he rappresentano essere i principali candidati a questa poltrona così prestigiosa.