L'analisi del Corriere della Sera: "Pioli genio"

Il Corriere della Sera a poco meno di un mese dallo stop del campionato per il Mondiale, fa un'analisi di come sono andate le cose in Serie A fino a questo momento. Sul Milan il titolo recita: "Pioli genio". L'allenatore rossonero viene elogiato soprattutto perchè riesce a far fiorire il talento anche in situazioni di grande emergenza come quella che vive il Milan con tanti infortunati e allo stesso tempo sa che la forza del suo gruppo è proprio la collettività che però rischia di perdersi di fronte alle tante indisponibilità.