La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima alle strategie di mercato dei rossoneri per l’attacco. "Altezza Ibra", titola la rosea, che poi aggiunge: "Milan-Scamacca, la mossa delle torri. Domani test a San Siro per il genoano che è nel mirino come vice Zlatan. E Mandzukic rinuncia allo stipendio di marzo per i troppi infortuni".