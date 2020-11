"MI LANcio". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna sui rossoneri. La capolista cerca altri talenti per il piano scudetto. Al lavoro per gennaio: Kabak, difensore dello Schalke 04, in cima alla lista del club di Elliot. Lovato è l'alternativa, mentre per l'attacco spunta il nome di Thuram jr.