L'apertura del CorSport: "Bundesboom. Ma in Italia è caos"

"Bundesboom. Ma in Italia è caos" scrive il Corriere dello Sport in apertura, quest'oggi. Il ritorno del campionato tedesco regista notevoli picchi di audience in tutto il mondo. Anche da noi mezzo milione di spettatori. Ieri il 2-0 del Bayern firmato Lewandowski. Intanto la Liga e il calcio turno provano a ripartire. In Serie A però è ancora caos. Allenamenti e quarantena: la Serie A in un vicolo cieco. Le norme contenute nel nuovo decreto del governo impediscono la ripresa degli allenamenti collettivi. La FIGC invia a Spadafora il protocollo modificato e la parola torna al CTS.