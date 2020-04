L'apertura del CorSport: "Ci stanno tutti!"

"Ci stanno tutti!", titola il Corriere dello Sport oggi in edicola a proposito della votazione dei club della massima serie al termine dell'assemblea di Lega di ieri pomeriggio, in cui all'unanimità si è votato per la ripresa del campionato. Oggi il vertice con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. I club hanno trovato unità di fronte al rischio di un contenzioso con Sky sui diritti TV. La UEFA raccomanda alle cinque leghe principali di concludere la stagione, e detta le regole in caso di stop.