L'apertura del CorSport: "Il Sassuolo frena il Milan"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina apre in prima pagina con i risultati della gare di ieri di Serie A e sul pareggio dei rossoneri a Reggio Emilia scrive così: "Il Sassuolo frena il Milan". La squadra di Pioli non decolla nello stadio in cui pochi mesi fa aveva conquistato lo scudetto. 0-0 contro i neroverdi, che hanno sbagliato anche un rigore (parata di Maignan su Berardi).