L'apertura del CorSport: "Juve con le unghie. Atalanta in Champions, oggi Milan e Napoli devono rispondere"

La Juventus batte l'Inter in una partita piena zeppa di episodi dubbi, ma resta attaccata al treno che conduce alla Champions League. "Juve con le unghie", titola in prima pagina il Corriere dello Sport che sottolinea come in questo momento la Vecchia Signora sia al quarto posto in classifica, almeno per una notte. Var protagonista - si legge - ed è polemica per il rigore che è valso il 3-2 bianconero finale. L'Atalanta è già in Champions, oggi tocca a Milan e Napoli che devono rispondere ai bianconeri.