L'apertura del CorSport: "Paquetà, ciao Milan. Hauge è già da Pioli"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Paquetà, ciao Milan. Hauge è già da Pioli". Il brasiliano è stato ceduto per 21 milioni di euro al Lione, mentre oggi il giovane norvegese, dopo aver svolto le visite mediche, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore milanista. Niente da fare, invece, per Fofana che il Saint-Etienne ha venduto al Leicester.