L'apertura del CorSport sul mercato: "All'ultimo colpo". Milan, dopo Bakayoko anche Messias

"All'ultimo colpo" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Ultimo giorno di mercato, ultime ore per le trattative (chiusura alle 20 in Italia, entro mezzanotte negli altri top campionati). La Juventus insiste su Miralem Pjanic, il Milan va dal Crotone per Junior Messias. Il Napoli prende Anguissa, la Lazio chiude per Zaccagni. Koopmeiners da Gasp. La Fiorentina ci prova per Orsolini ma il Bologna frena. Petagna non vuole andare alla Samp. Caso Mbappé: il PSG fa il muro ma il Real non molla.