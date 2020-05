L'apertura del CorSport sulle parole dell'AIC: "L'avvertimento"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi titola in prima pagina: "L'avvertimento". E' l'assocalciatori questa volta ad andare all'attacco della FIGC: "Tutela solo i club, non i calciatori". E' scontro aperto sulle mensilità di marzo e aprile: "Le nuove regole consentono l'iscrizione al campionato anche a chi non ha pagato tutti gli stipendi", la protesta dell'AIC.