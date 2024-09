L'apertura del QS: "Il Milan si gode un super Morata"

Questa mattina tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani sono concentrate prevalentemente su Juventus e Inter che ieri a distanza di poche ore hanno risposto al Milan: i nerazzurri hanno riagganciato in classifica i rossoneri mentre i bianconeri sono balzati in testa in attesa della contro risposta del Torino che oggi alle 12.30 sfida la Lazio. Eppure sulla prima pagina del QS - Quotidiano Sportivo, in taglio basso, viene comunque trovato dello spazio per i rossoneri.

Il giornale titola così: "Decisivo e leader. Il Milan si gode un super Morata". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Fonseca incorona l'attaccante spagnolo: 'Con la sua energia contagia la squadra'". Grande impatto del centravanti spagnolo nel mondo milanista: più che con i gol - comunque già due - con la personalità e il carisma con cui sta guidando la squadra da nuovo arrivato, mai con supponenza ma sempre con umiltà ed esempio.