"Tutti contro CR7. Partenza boom". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina. Torna il calcio - su legge - dal 13 Napoli, Inter e Milan in Coppa sfidano la Juve. Il campionato ripartirà dal 20 giugno: lunedì date e orari, perché ieri non si è trovato l'accordo. Queste, invece, le dichiarazioni di Marcello Lippi: "Il ritorno della Serie A grande notizia per il Paese".