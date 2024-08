L'apertura della Gazzetta con Leao: "Divento papà e cambio"

"Divento papà e cambio" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola con un'intervista esclusiva a Rafa Leao. Queste alcune sue dichiarazioni che si leggono in prima pagina: "A novembre nasceranno Rodrigo e Tiago, i miei due gemelli. E il Milan vedrà il nuovo Rafa: voglio essere più cattivo, me lo chiede Ibra. Fonseca è l'ideale".

Queste le parole di Leao su Fonseca: "È una persona diretta, molto, fa vedere subito quello che vuole. Le sue squadre hanno giocato sempre un bel calcio e per gli attaccanti è top: mi vedo bene con lui e anche i compagni sono contenti. Gli allenamenti sono molto intensi, sempre con la palla: secondo me abbiamo già capito tutte le sue idee di gioco, sarà bello. L'identità del Milan storicamente è con la palla e qui tutti i giocatori sono coinvolti nel possesso: secondo me è l'allenatore giusto".