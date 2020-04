L'apertura della Gazzetta: "Ibra, bye bye Milan"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre con l'addio di Zlatan Ibrahimovic ai rossoneri: "Ibra, bye bye Milan". L'attaccante svedese ha deciso di non rinnovare con il Milan a fine stagione: è deluso dal club, e in questi giorni si sente solamente con mister Pioli. A fine stagione lascia, con il Milan pronto a tuffarsi su Arkadiusz Milik del Napoli. Il polacco vuole lasciare Napoli e se i rossoneri dovessero presentare un progetto adeguato sarebbero in pole position per strapparlo alla concorrenza.