L'apertura della Gazzetta: "Ibrahimovic confessa il Milan"

"Ibrahimovic confessa il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Zlatan sente tutti, titolari e riserve. Consigli e carezze per svegliare Rafa Leao ma per Fonseca è Pulisic il nuovo leader della formazione rossonera. Intanto rinviata per maltempo la sfida contro il Bologna in campionato dopo l'ordinanza del sindaco ma la Lega si oppone.

Ieri lo svedese è tornato a Milanello dopo diverse settimane di assenza. Oltre ad assistere all'allenamento insieme al dt milanista Moncada, Ibra ha avuto modo di parlare con Fonseca e con tutti i giocatori, in particolare con Rafael Leao che non sta certamente passando un momento facile.