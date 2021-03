L'apertura della Gazzetta: "Inter, che musica. Milan, che festival"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica la sua prima pagina alle milanesi, titolando: "Inter, che musica. Milan, che festa". Per quel che riguarda l'Inter, Lukaku dopo 32'' apre la strada, niente rischi, tanti tiri e in gol vanno anche Darmian e Sanchez. I nerazzurri ne fanno 3 al Genoa e restano a +4. Un'orchestra che le suona a tutti. Quanto al Milan, il Diavolo sbanca l'Olimpico 2-1. Ibrahimovic esce di scena per infortunio: oggi già a Sanremo, Udinese in dubbio. Tocca a Rebic cantarle alla Roma. Così Pioli riprendere l'inseguimento.