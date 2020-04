L'apertura della Gazzetta: "Maldini detta le sue condizioni"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina titolando: "Maldini detta le sue condizioni". La bandiera rossonera vuole un ruolo decisionale e non solo di facciata, con poteri sul mercato e l'allenatore. Paolo Maldini ora attende chiarimenti da parte della società e passa la palla alla società, con Gazidis e club tutto che contano su di lui per non perdere l'identità rossonera. La società non vuole perdere Maldini, ma Paolo ha bisogno di chiarimenti pubblici.