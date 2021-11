L'apertura della Gazzetta: "Milan alla ricarica"

"Milan alla ricarica" e "Inter, che mira". Questi i titoli di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il momento d'oro dei due club protagonisti in Italia e in Europa. Pioli rinnova (un anno con opzione per un altro). Alle radici di Messias: dove è iniziata la favola del brasiliano che faceva il fattorino. Champions, i nerazzurri da record: sono quelli che creano di più, centro conclusioni. Lautaro leader con Benzema e Mahrez.