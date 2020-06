L'apertura della Gazzetta: "Milan, la tela di Rangnick"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola titola in prima pagina: "Milan, la tela di Rangnick". Entra nel vivo il piano di ringiovanimento della rosa rossonera: il futuro tecnico ha scelto gli intoccabili e individuato i primi rinforzi per la prossima stagione. Si parla del ritorno di Bakayoko o di Florentino Luis, centrocampista del Benfica, mentre per l'attacco si andrà su Jovic o Milik.