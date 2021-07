L'apertura della Gazzetta: "Noi siamo l'Italia"

"Noi siamo l'Italia". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Assalto a un posto tra le prime quattro d'Europa. Mancini: "Divertiamoci, segnando un gol in più". La notte dei ballottaggi: Chiellini e Chiesa favoriti, Martinez vuole De Bruyne a ogni costo, dura per Hazard. Pericolo Lukaku, per fermarlo serve non farlo girare. Cosa al biglietto per gli Azzurri a Monaco, saremo in 10.000.