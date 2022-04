L'apertura della Gazzetta: "Ora tocca al Milan"

MilanNews.it

C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per la lotta al vertice con questo titolo: "Ora tocca al Milan". Stasera i rossoneri di Pioli contro il Bologna, per tornare in vetta, saranno spinti da 70.000 spettatori a San Siro. Spalletti sbanca Bergamo: prova di forza, tre gol e aggancio. Mandato in tilt Gasperini dal tecnico degli Napoli, che non ha dubbi: "Il treno è giusto, è il momento".