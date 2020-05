L'apertura della Gazzetta: "Rieccoli!"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre la foto dei principali protagonisti della Serie A ed il titolo: "Rieccoli!". L'Italia da oggi riapre alla fase 2, calcio compreso. Il Governo libera la Serie A dando l'ok agli allenamenti individuali e poco dopo arriva l'irritazione del Ministro Spadafora: "Campionato? Per ora non se ne parla. Sedute di squadra non prima del 18". Ma nella maggioranza c'è chi è pronto a ripartire, dando un occhio a Spagna, Germania ed Inghilterra.