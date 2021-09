L'apertura della Gazzetta: "Sorpresa Tonali: è l'intoccabile. Ma Pioli rimane senza un vero 9"

C'è spazio nel taglio laterale della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport per il Milan con il titolo seguente: "Sorpresa Tonali: è l'intoccabile. Ma Pioli rimane senza un vero 9". Il classe 2000 ha il posto fisso ed in Serie A è sempre presente: probabile turno di riposo per Kessie, oggi farà coppia con Bennacer. L'ex Brescia ora dirige in sicurezza e ha doppiato i numeri della scorsa stagione. Intanto stasera contro il Venezia mancheranno ancora sia Ibrahimovic che Giroud.