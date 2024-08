L'apertura della Gazzetta su Fofana al Milan: "Vengo anche io"

Se nemmeno Fonseca si nasconde vuol dire che il Milan è sempre più vicino all'acquisto di Youssouf Fofana. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in prima pagina, i rossoneri avrebbero ritoccato l'offerta per il cartellino del centrocampista francese e adesso sarebbero in attesa di un definitivo sì da parte del Monaco.

Youssouf Fofana si sta allenando a parte al Monaco ed è in attesa di sviluppi dal mercato. Il desiderio del giocatore è chiaro da tempo: vuole il Milan. Il DG del Monaco Scuro ha commentato così la vicenda nei giorni scorsi: "Se non ha intenzione di rimanere non ha senso faccia parte della preparazione. Si tratta di ottenere l'accordo giusto, il processo non è così facile come sperato. Continuiamo, sempre con un approccio rispettoso”.