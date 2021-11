L'apertura della Gazzetta su Milan e Inter: "Conta solo vincere"

Nel taglio basso della prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina c'è spazio per nerazzurri e rossoneri con questo titolo: "Conta solo vincere". La squadra di Inzaghi in missione: sbloccare Lautaro e sorpassare l'incognita Sheriff in Moldavia. Pioli con il Porto per un dentro o fuori. Ibrahimovic tra il rinnovo di contratto e il sì alla Svezia. Il calcio d'inizio sarà alle 18.45.