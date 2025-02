L'apertura della Gazzetta su Milan, Juventus e Atalanta: "Facce da Champions"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina su Milan, Juventus e Atalanta: "Facce da Champions". Le tre squadre italiane saranno impegnate nei playoff di Champions League: bianconeri in campo domani contro il PSV Eindhoven a Torino, mentre mercoledì toccherà a rossoneri e nerazzurri contro rispettivamente Feyenoord (a Rotterdam) e Club Brugge (in Belgio). Per quanto riguarda il Diavolo, c'è grande attesa per il ritorno in Olanda di Santiago Gimenez, preso dal Milan durante il mercato invernale proprio dal Feyenoord.

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan