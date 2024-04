L'apertura della Gazzetta sul futuro della panchina del Milan: "Pioli, è finita"

"Pioli, è finita" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro della panchina rossonera. Il Milan sembrerebbe aver già deciso: l'ira di Cardinale dopo l'Euroflop, non basterà vincere il derby. Quattro stranieri per la panchina: Fonseca e Lopetegui favoriti, ma nella rosa ci sono anche Galtier e Gallardo.

In via Aldo Rossi hanno preso la loro decisione: a fine stagione le strade del Milan e di Pioli si divideranno dopo quattro stagioni e mezzo, nelle quale il tecnico di Parma ha avuto il merito di riportare il Diavolo ad alti livelli dopo diversi anni. Il casting per il sostituto è partito e nelle prossime settimane usciranno sicuramente anche altri nomi oltre ai quattro al momento più caldi.