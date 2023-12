L'apertura della Gazzetta sul mercato rossonero: "Il Milan si rifà in 3"

"Il Milan si rifà in 3" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito al mercato rossonero. David guida la rivoluzione per la rimonta. Krunic via per 10 milioni apre la strada al numero 9. Poi Kiwior in prestito e rilancio per Miranda. A Milanello credono nella rimonta scudetto e una mano importante a Pioli potrebbe arrivare dal mercato.

Il grande investimento in attacco era previsto la prossima estate, ma in via Aldo Rossi stanno pensando di anticiparlo di sei mesi. E il primo nome della lista è appunto sempre quello di Jonathan David del Lille. La priorità del Diavolo a gennaio sarà poi rinforzare anche la difesa e per questo ci sono due obiettivi ben precisi: Jakub Kiwior (l'Arsenal dovrà però aprire al prestito) e Juan Miranda, terzino sinistro che sarebbe arrivato a zero in estate visto che ha il contratto in scadenza con il Betis al termine di questa stagione. Per anticipare il suo arrivo a gennaio, il Milan dovrà pagare un piccolo indennizzo agli spagnoli.