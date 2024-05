L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Avanti Fonseca"

vedi letture

"Avanti Fonseca": scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi parlando del futuro della panchina del Milan. I rossoneri hanno scelto: il tecnico ex Roma al posto di Stefano Pioli. In pochi giorni si può chiudere l'accordo con l'allenatore portoghese. Zaniolo, suo ex a Roma, lo spinge: "È un grande".

Mancano solo gli utimissimi dettagli, ma ormai è praticamente tutto fatto per l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Diavolo. L'annuncio ufficiale è atteso all'inizio del mese di giugno e c'è grande attesa anche per capire quale sarà la reazione dei tifosi milanisti. Un primo assaggio lo avremo già probabilmente questa sera a San Siro in occasione dell'ultima gara ufficiale della stagione della squadra rossonera.