L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Effetto Morata"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina sul Milan: "Effetto Morata". Ieri l'attaccante spagnolo ha firmato il suo contratto con il club rossonero fino al 2028, con opzione fino al 2029. Preso l'attaccante, ora si può finalmente sbloccare il mercato in entrata del Diavolo che, come ha spiegato l'ad Furlani, si sta muovendo su obiettivi molto mirati.

Queste le parole del dirigente rossonero sul mercato milanista: "Sappiamo ciò che stiamo facendo e non ci facciamo distrarre da nomi e voci che circolano. Un anno fa sul mercato non siamo stati timidi, ma è chiaro che avevamo bisogno di rifare mezza squadra. Quest’anno quell’esigenza non c’è per cui ci stiamo muovendo su obiettivi molto mirati. Il centravanti l’abbiamo già preso. Samardzic e Fofana? Buoni giocatori, ma non ci focalizziamo su un solo giocatore perché non si fa così, vediamo quali situazioni si sviluppano al meglio. Ripeto, l’estate 2024 è molto diversa da quella del 2023".